إيندهوفن يتوج بطلاً للدوري الهولندي

توج فريق ايندهوفن بلقب الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على مضيفه زفوله 3 1/ وتعادل منافسه المباشر أياكس أمستردام مع مضيفه دي جرافشاب 1 1/ في المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة من المسابقة.

وحسم إيندهوفن اللقب لصالحه في الجولة الأخيرة بعدما رفع رصيده إلى 84 نقطة بفارق نقطتين امام أياكس الذي تراجع إلى المركز الثاني رغم أن الفوز على دي جرافشاب كان كفيلا بمنحه اللقب نظرا لتفوقه بفارق الأهداف على إيندهوفن.

وفي باقي المباريات فاز فيليم تيلبورج على مضيفه رودا كيركراده 3 2/ والكمار على اوتريخت 3 1/ و إكسيلسيور على مضيفه كامبور 2 /صفر وجرونينجين على ضيفه هيراكليس الميلو 2 1/ وفينورد على ضيفه نيميجن 1 /صفر وتعادل تفينتي أنشخيده مع ضيفه فيتيسه ارنهيم 2 2/ وادو دين هاج مع ضيفه أس سي هيرينفين 1 .1/

وعلى ملعب زفوله ، تقدم يورجن لوكاديا بهدف لإيندهوفن في الدقيقة 34 ثم أضاف لوك دي يونج الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 43 و67 وتكفل أواسيم بوي بتسجيل الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة .66

وعلى ملعب دي جرافشاب تقدم أياكس بهدف حمل توقيع امين يونس في الدقيقة 16 ثم أحرز بريان سميتس هدف التعادل لدي جرافشاب في الدقيقة .55