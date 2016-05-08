برشلونة يستعرض في شباك إسبانيول.. ويقترب من اللقب

واصل برشلونة وريال مدريد صراعهما الملتهب على لقب الدوري الأسباني لكرة القدم بفوز كل منهما اليوم الأحد في المرحلة قبل الأخيرة من المسابقة فيما خرج أتلتيكو مدريد رسميا من الصراع على اللقب بهزيمته المفاجئة 1 - 2 أمام مضيفه ليفانتي في المرحلة نفسها اليوم.

وواصل المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز ممارسة هوايته في هز الشباك وأحرز هدفين ليقود برشلونة إلى الفوز الكبير 5 - صفر على اسبانيول اليوم الأحد في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من المسابقة.

كما أحرز البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين ليقود الريال إلى فوز ثمين 3 -2 على بلنسية في مباراة أخرى بنفس المرحلة التي شهدت اليوم أيضا سقوط أتلتيكو في فخ الهزيمة 1- 2 مع مضيفه ليفانتي ليتراجع أتلتيكو إلى المركز الثالث في جدول المسابقة ويخرج رسميا من الصراع على اللقب.

على استاد "كامب نو" ببرشلونة ، واصل برشلونة انتصاراته وحقق فوزه الرابع على التوالي في المسابقة ليعزز موقعه في صدارة جدول المسابقة رافعا رصيده إلى 88 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام الريال فيما يحتل أتلتيكو المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف برشلونة الذي يتفوق على أتلتيكو في المواجهات المباشرة بينهما ليخرج أتلتيكو من الصراع على اللقب رسميا.

وافتتح الأرجنتيني ليونيل ميسي أهداف برشلونة في الدقيقة الثامنة لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة 1-صفر.

وفي الشوط الثاني ، أمطر برشلونة شباك ضيفه برباعية أخرى أحرزها سواريز في الدقيقتين 52 و61 ورافينيا ألكانتارا ونيما ردا سيلفا في الدقيقتين 74 و83 .

وبهذا، رفع سواريز رصيده إلى 11 هدفا في آخر أربع مباريات لبرشلونة في المسابقة كما رفع رصيده إلى 37 هدفا في صدارة هدافي المسابقة هذا الموسم مقابل 33 هدفا لرونالدو نجم الريال وصاحب المركز الثاني في القائمة.

وعلى استاد "سانتياغو برنابيو" في العاصمة مدريد ، تغلب الريال على ضيفه بلنسية بثلاثة أهداف سجلها رونالدو في الدقيقتين 26 و58 والفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة 42 مقابل هدفين أحرزهما رودريجو مورينو وأندريه جوميز في الدقيقتين 55 و81 .

وشهدت الدقيقة 83 طرد مورينو ببطاقة حمراء مباشرة.

وفجر ليفانتي الهابط لدوري الدرجة الثانية مفاجأة من العيار الثقيل وتغلب على أتلتيكو مدريد 2 / 1 ليطيح به خارج دائرة المنافسة على اللقب.

وكن أتلتيكو البادئ بالتسجيل عن طريق المهاجم المخضرم فيرناندو توريس في الدقيقة الثانية من المباراة.

ولكن ليفانتي قلب النتيجة لصالحه بهدفين أحرزهما فيكتور كاساديسوس وجوزيبي روسي في الدقيقتين 30 و90 .