ثنائية ديفيس تعمق جراح توتنهام

سجل ستيفن ديفيس هدفين ليقود ساوثامبتون للفوز 2-1 على توتنهام هوتسبير الذي فقد فرصة حسم المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.



وبعد أقل من 24 ساعة على متابعة احتفالات ليستر سيتي بإحراز لقب الدوري قدم توتنهام عرضا ضعيفا رغم التقدم بهدف بعد مرور 15 دقيقة عندما وضع سون هيونج مين الكرة في مرمى الحارس فريزر فورستر.



وأظهر ساوثامبتون خطورته باستمرار وأدرك التعادل عندما استحوذ دوسان تاديتش على الكرة بشكل رائع ومررها إلى ديفيس الذي وضعها من مدى قريب في المرمى في الدقيقة 31.



وتعاون تاديتش مجددا وصنع الهدف الثاني لديفيس بعد تبادل رائع للكرة على حافة المنطقة وتسديدة في مرمى الحارس هوجو لوريس.



وتقدم ساوثامبتون إلى المركز السادس وواصل سعيه للتأهل إلى الدوري الأوروبي بينما بقي توتنهام في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن غريمه أرسنال الذي يواجه مانشستر سيتي اليوم.

