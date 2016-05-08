رانييري يحث لاعبيه على البقاء مع ليستر الموسم المقبل

حث كلاوديو رانييري مدرب ليستر سيتي لاعبيه على البقاء في الفريق الموسم المقبل بعد قيادة النادي لانتصار استثنائي في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأصبح لاعبون مثل رياض محرز ونجولو كانتي من الأسماء المشهورة هذا الموسم بعدما خالف ليستر التوقعات التي بلغت واحد لكل خمسة آلاف ليتوج بطلا لانجلترا لأول مرة.

وأدت المكانة العالية للاعبيه بالفعل إلى تكهنات حول امكانية خطفهم عن طريق القوى التقليدية في كرة القدم بعد نهاية الموسم لكن رانييري حثهم على الاستمرار من أجل المشاركة مع ليستر في دوري أبطال اوروبا للمرة الأولى.

وأبلغ رانييري هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بعدما احتفل ليستر بالتتويج بالفوز 3-1 على ايفرتون أمس السبت: "اذا كانوا أذكياء.. سيبقون هنا لعام آخر".

وأضاف: "يدركون أن دوري الأبطال في غاية الصعوبة. وبعد هذه التجربة التالية يمكنهم الرحيل".

وتابع: "اذا سألوني سأقول لهم ‭'‬ابقوا معي‭'‬. لكن اذا جاء أحدهم وقال ‭'‬أرغب في الرحيل‭'‬ إذن ارحل لأنني أريد فقط لاعبين سعداء معي".



وقال القائد ويس مورغان إن رفع كأس الدوري الانجليزي أمام مشجعي ليستر باستاد كينج باور أمر "لا يصدق".



وأبلغ الصحفيين: "منعت دموعي ثم أطلقت لها العنان. إنه أفضل شعور في العالم. أتمنى أن ننطلق من هذه النقطة. الموسم القادم صعب للغاية لكني أود الاستمتاع باللحظة".



وأضاف: "الأمر مثل الحلم لكنه الان واقع ويرغب المرء فقط في الاستمتاع به".



وأقر رانييري بأن الموسم المقبل سيمثل تحديا لناديه الذي كان يقاتل من أجل تفادي الهبوط قبل 12 شهرا لكنه حث الجماهير على مواصلة الايمان به وبلاعبيه.



وقال المدرب الايطالي: "نعرف جيدا أن الموسم القادم سيكون مختلفا. لكن المشجعين يحلمون.. استمروا في الحلم. لماذا نستيقظ؟"