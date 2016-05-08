روما يتغلب على كييفو بثلاثية

اقتنص روما وصافة الدوري الإيطالي لكرة القدم بشكل مؤقت بعد فوزه على ضيفه كييفو /3صفر الأحد في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الموسم الحالي، قبل مواجهة نابولي بخصمه تورينو.

وتقدم لاعب الوسط البلجيكي رادجا ناينجولان بهدف لروما في الدقيقة 18 ثم أضاف المدافع السيراليوني أنطونيو روديجر الهدف الثاني في الدقيقة 38 وتكفل البوسني ميرالم بيانيتش بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 85.

الفوز رفع رصيد روما إلى 77 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة امام نابولي صاحب المركز الثالث والذي بمقدوره أن يستعيد وصافة المسابقة عبر الفوز على مضيفه تورينو في وقت لاحق اليوم.

ويتطلع روما لإنهاء الموسم في المركز الثاني من أجل التأهل مباشر إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا علما بأن صاحب المركز الثالث يتأهل إلى الدور التمهيدي للبطولة.

وتوقف رصيد كييفو عند 49 نقطة ليبقى في المركز التاسع.

وحقق روما فوزه الرابع على التوالي والفوز الثاني والعشرين هذا الموسم مقابل 11 تعادل واربع هزائم.

وبدأت المباراة بضغط هجومي من جانب فريق روما بحثا عن تسجيل هدف مبكر يقربه من تحقيق الفوز.

وكاد أليساندرو فلورينزي أن يتقدم بهدف لروما في الدقيقة الثامنة ولكن ألبانو بيتزاري حارس كييفو وقف له بالمرصاد ثم تصدى بيتزاري لفرصة هدف مؤكد عبر تصويبة قوية للوكاس ديني من داخل منطقة الجزاء.

وواصل بيتزاري تألقه وانقذ مرماه من فرصة أخرى محققة عبر تصويبة صاروخية اطلقها رادجا ناينحولان من على حدود منطقة الجزاء.

واستحق روما أن يتقدم بهدف في الدقيقة 18 عن طريق ناينحولان الذي استغل كرة مرتدة من دفاع كييفو داخل منطقة الجزاء ليسدد دون عناء إلى داخل الشباك.

وكاد دييجو بيروتي أن يضيف الهدف الثاني لروما في الدقيقة 37 بتصويبة زاحفة ولكن بيتزاري تصدى للكرة ببراعة.

وشهدت الدقيقة 38 الهدف الثاني لروما بتوقيع المدافع السيراليوني أنطونيو روديجر من ضربة رأس مستغلا ضربة حرة نفذها زميله ميرالم بيانيتش.

وكان أنطونيو فلورو فلوريس قريبا جدا من تسجيل الهدف الأول لكييفو في الثواني الأخيرة من الشوط الأول عن طريقة ضربة حرة بعيدة المدى ولكن فوسيتش تشيزني حارس روما ابعد الكرة بأطراف أصابعه إلى ضربة ركنية.

واستأنف روما نشاطه الهجومي مع بداية الشوط الثاني وكاد بيروتي أن يحرز الهدف الثالث في الدقيقة 55 ولكن بيتزاري انقذ الموقف بثبات.

ورد كييفو بهجمة سريعة انتهت بانفراد كامل من جانب باول خوسي مبوكو لكن القائم الأيمن لمرمى تشيزني حرمه من التسجيل.

وقبل خمس دقائق من نهاية المباراة سجل بيانيتش الهدف الثالث لروما إثر تمريرة رائعة من القائد فرانشيسكو توتي الذي شارك من على مقاعد البدلاء بدلا من المصري الدولي محمد صلاح.