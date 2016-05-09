غوستافو بويت يتولى تدريب ريال بيتيس

المصدر: مدريد - د ب أ

أعلن نادي ريال بيتيس الاسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعيين الاوروغوياني غوستافو بويت في منصب المدير الفني للفريق بعقد يمتد لعامين.

وكان بويت 47 عاما، يتولى تدريب أيك أثينا اليوناني مؤخرا، لكنه تلقى انتقادات قاسية من مالك النادي ديميتريس ميليسانيديس بعد أن قرر الرحيل عن تدريب الفريق في نهاية الموسم.

وسيتولى بويت المدرب السابق لبريتون وسندرلاند، تدريب بيتيس صاحب المركز الرابع عشر في الدوري الاسباني مع تبقي جولة وحيدة في الموسم الحالي.

وكان بويت قريبا جدا من العودة إلى إنجلترا وتدريب نوتنجهام فورست ولكنه فضل في النهاية تدريب بيتيس.