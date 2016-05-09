السويدي إيكدال يبتعد عن اليورو بسبب حادثة "الملهى الليلي"

تعرض لاعب وسط هامبورغ الالماني لكرة القدم الدولي السويدي البين ايكدال للاصابة خلال تواجده في ملهى ليلي، وذلك بحسب ما اعلن فريقه الاثنين.



وجاءت اصابة ايكدال (26 عاما) قبل اربعة ايام من الاعلان عن تشكيلة بلاده لنهائيات كأس اوروبا.



ولم يكشف هامبورغ اي تفاصيل عن كيفية حصول الحادثة ومكانها او خطورة الاصابة، واكتفى بالقول ان اللاعب نقل الى المستشفى بعد اصابته بـ"جرح" نتيجة حادثة حصلت في ملهى ليلي.



ويعتبر ايكدال (21 مباراة دولية) من العناصر الهامة في المنتخب الذي ستعلن تشكيلته الاولية لكأس اوروبا الاربعاء.



وسيغيب ايكدال عن المباراة الاخيرة لهامبورغ في الدوري المحلي السبت على ارض اوغسبورغ، علما بانه غاب عن 14 مباراة لفريقه هذا الموسم بسبب اصابة في كاحله تعرض لها في اكتوبر الماضي.

