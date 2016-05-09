برشلونة يلاقي ليستر سيتي وليفربول ودياً

أعلن برشلونة، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين، أنه سيلاقي ليستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي، ومواطنه ليفربول وديا، في اغسطس المقبل.

ويلتقي برشلونة مع ليستر سيتي على ملعب "فراندز ارينا" في ستوكهولم في 3 أغسطس، ثم ليفربول بعد ثلاثة أيام على ملعب سيتم تحديده لاحقا.

ويخوض برشلونة مباراته الإعدادية الأولى للموسم الجديد ضد سلتيك الاسكتلندي في 30 يوليو في دبلن في إطار كأس الأبطال الدولية.

وسيخوض النادي الكاتالوني العملاق معسكرا إعداديا في الفترة بين 25 و30 يوليو في سانت جورج بارك المركز الوطني لكرة القدم التابع للاتحاد الإنكليزي للعبة في وسط مدينة بارتون-ابون-ترنت.



