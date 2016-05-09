رئيس روما يرفض التخلي عن بيانيتش وناينجولان

قال جيمس بالوتا، رئيس نادي روما الإيطالي أن نجمي الفريق الأول لكرة القدم، البوسني ميراليم بيانيتش والبلجيكي راجا ناينجولان، لن يتم بيعهما في نهاية الموسم الجاري.

وساهم اللاعبان هذا الموسم في ضبط إيقاع منتصف ملعب روما وساعدا فريق العاصمة الإيطالية على العودة للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وشارك بيانيتش في صناعة 21 هدفا هذا الموسم، أكثر من أي لاعب آخر في الفريق.

وأثار اللاعب البوسني انتباه واهتمام بعض الأندية الكبرى في القارة الأوروبية مثل يوفنتوس وتشيلسي، وهو نفس ما حدث مع ناينجولان أيضا.

ورغم ذلك، أكد بالوتا، عقب مشاركة اللاعبين في المباراة التي فاز فيها روما بثلاثية نظيفة الأحد على كييفو فيرونا في الدوري الإيطالي، أنه لا يفكر في التخلي عن الثنائي "قلب الفريق".

وأضاف بالوتا في تصريحات لصحيفة "جازيتا ديلو سبورت": "لقد قلت دائما أننا لن نبيع بيانيتش و ناينجولان، أرغب في رؤيتهما مستمرين بقميص روما".

وكان بيانيتش قد رفض التعليق على مستقبله مع روما قبل نهاية الموسم، وقال في تصريحات نقلها عنه موقع روما الرسمي على الانترنت: "عقدي يمتد حتى 2018".

وتابع: "لا يمكنك أن تعلم أبدا ما يمكن أن يحدث في كرة القدم ولكن أنا أستمتع باللعب مع زملائي بالفريق، لا يزال أمامنا مباراة أخيرة ومع ذلك أنا سعيد في روما".