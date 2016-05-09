ريال مدريد يمنع لاعبه من الحديث باللغة الكاتالونية

تفاجأ كيكو كاسيا حارس مرمى ريال مدريد بمنعه من الإجابة على سؤال قناة "TV3" باللغة الكاتالونية، عقب نهاية مباراة فريقه أمام فالنسيا والتي شارك فيها أساسياً للمرة الأولى منذ فترة طويلة.

ونقلت وسائل الإعلام الإسبانية حادثة كاسيا، الذي تعود أصوله إلى تاراغونا في كاتالونيا، عندما بدأ الحديث باللغة الكاتالونية مع مراسل القناة التي تتخذ من برشلونة مقراً لها، قبل أن يتدخل كارلوس كارباخوسا المسؤول الإعلامي في النادي المدريدي ويمنع الحارس من الحديث بالكاتالونية ويطالبه بالإسبانية فقط.

وأشعلت حادثة كاسيا الجدل في أوساط وسائل الإعلام الإسبانية كون النادي لا يمنع رونالدو من الإجابة على الأسئلة بالبرتغالية أو غاريث بيل بالإنجليزية، وحتى مؤتمرات زيدان، مدرب الفريق تترجم فورياً إلى اللغة الفرنسية.

وبعيداً عن الخلافات الرياضية بين العاصمة وبرشلونة، توجد خلافات سياسية واجتماعية بشكل واضح، وتعتزم الأحزاب المعارضة لحكومة العاصمة إجراء تصويت ينص على استقلال المقاطعة عن إسبانيا خلال العام المقبل.