غوارديولا يدعو سلفه هاينكس إلى حفل تكريم بايرن

تلقى يوب هانكس، المدير الفني السابق لبايرن ميونيخ، بترحيب كبير، الدعوة، التي جاءته من خلفه جوسيب غوارديولا لحضور احتفال الفريق بإنجازه التاريخي بالحصول على لقب الدوري الألماني "بوندسليجا" للمرة الرابعة على التوالي.

وقال هانكس، الفائز بالثلاثية (الدوري والكأس ودوري الأبطال) مع بايرن ميونيخ عام :2013 "الحفل يخص بيب، ليس بسبب البطولات الأربع وحسب ولكن لأنه حفل وداعه أيضا".

وأهدى غوارديولا السبت اللقب الرابع لبايرن ميونيخ على التوالي والـ 26 على مدار تاريخه للمدرب الألماني المخضرم، عقب فوز الفريق البافاري 2 / 1 على انجلوشتاد في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

وقال جواردويلا: "أرغب في أن أتشارك هذا اللقب الرابع مع يوب هانكس، لقد قمنا بشيء مميز للغاية، يوب هذا من أجلك".

وبات بايرن ميونيخ الفريق الأول في تاريخ البوندسليجا، الذي يمتد إلى 50 عاما، الذي يحصد أربعة ألقاب في هذه البطولة بواقع ثلاث بطولات تحت قيادة غوارديولا (2014 / 2016) وواحدة مع هانكس (2013).

وأعرب هانكس73/ عاما/، الذي اعتزل عالم كرة القدم في 2013، عن شعوره بالإطراء: "لقد أسعدتني كثيرا كلمات غوارديولا، تجمعنا علاقة جيدة للغاية، نتفاهم بشكل سريع ونتبادل الكثير من الآراء عن كرة القدم".

ويقود غوارديولا بايرن ميونيخ للمرة الأخيرة في البوندسليجا يوم السبت المقبل أمام متذيل الترتيب هانوفر، ثم يخوض معه نهائي كأس ألمانيا أمام بروسيا دورتموند في 21 مايو القادم، قبل أن يرحل إلى إنجلترا لتولي المهمة الفنية لمانشستر سيتي.

