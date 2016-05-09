لويس إنريكي: ريال مدريد لا يستحق حمل اللقب

يرى لويس انريكي مدرب برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم أن فريقه يستحق الفوز "بأفضل دوري في أوروبا" في نهاية مثيرة متوقعة للموسم يوم السبت.



ورغم أن برشلونة البطل هو الأقرب للاحتفاظ بلقبه إلا أن منافسه التقليدي ريال مدريد ينتظر أي تعثر للفريق الكاتالوني والتاريخ يحذر من أن ذلك يمكن حدوثه.

وفي حال فوز برشلونة المتصدر بمباراته الأخيرة بالدوري - كما هو متوقع - على أرض غرناطة صاحب المركز السادس عشر سيتوج بلقبه 24.



ولا يزال بمقدور فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المتأخر بنقطة عن برشلونة التتويج بلقبه 33 في حال فوزه على ديبورتيفو لاكورونيا صاحب المركز الثالث عشر وفشل برشلونة في هزيمة غرناطة.



والشيء الايجابي لبرشلونة أنه لم يخسر قط اللقب عندما استمر الصراع للجولة الأخيرة لكن الانباء السيئة هو انه على مدار تاريخ المسابقة فقد المتصدر اللقب في اخر جولة سبع مرات لينتزعه ملاحقه المباشر.



وكانت اخر مرة حدثت هذه الواقعة عام 1994 عندما تعادل فالنسيا المتصدر سلبيا مع ديبورتيفو وهي النتيجة التي سمحت لبرشلونة بخطف اللقب.



لكن هذا الموسم يثق لويس انريكي في أن فريقه سيتوج باللقب رغم معاناته الأخيرة وفقدان تسع نقاط في سباق الصدارة وكذلك خسارة لقبه في دوري أبطال أوروبا.



ونقل موقع برشلونة على الإنترنت عن لويس انريكي قوله يوم الاثنين "نحن نتحدث عن أفضل دوري في أوروبا. فهي بطولة صعبة. ربما المباريات الأخيرة لم تسر كما أردنا لكن لو تعين علينا الفوز باللقب في المباراة الأخيرة سنفعلها.



"ريال لم يتصدر المسابقة طيلة الموسم الحالي. على مدار أسابيع الدوري كنا في القمة وأعتقد أن الاداء يؤكد جدارتنا باللقب."

