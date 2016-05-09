"الهابط" يفسد أفراح يوفنتوس

سقط فريق يوفنتوس في فخ الهزيمة امام مضيفه هيلاس فيرونا /1 2 في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم والتي شهدت أيضا استعادة فريق نابولي للمركز الثاني اثر فوزه الصعب على تورينو 2 / .1

وفي باقي المباريات، فاز روما على ضيفه كييفو 3 / صفر ولاتسيو على مضيفه كاربي 3 / 1 وجنوه على مضيفه سامبدوريا 3 / صفر وتعادل اتالانتا مع ضيفه اودينيزي 1 / 1 وفيورنتينا مع ضيفه باليرمو سلبيا.

ودخل فيرونا المباراة وليس لديه ما يخسره بعدما تأكد هبوطه في وقت سابق وقدم أداء راقيا أمام بطل يوفنتوس بطل الدوري هذا الموسم وتلاعب بدفاعه وتمكن من تسجيل هدفين عن طريق لوكا توني في الدقيقة 43 من ضربة جزاء وفيديريكو فيفياني في الدقيقة 55 قبل أن يسجل يوفنتوس هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عن طريق باولو ديبالا من ضربة جزاء علما بان يوفنتوس لعب بعشرة لاعبين بعد طرد أليكس ساندرو في الدقيقة .87

ورفع فيرونا رصيده إلى 28 نقطة لكنه يظل في المركز الاخير فيما توقف رصيد يوفنتوس عند 88 نقطة في صدارة الترتيب علما بانه كان قد حسم اللقب في وقت سابق.

وفي مباراة أخرى، استعاد نابولي المركز الثاني بعدما تغلب على تورينو 2 / .1

وسجل هدفي نابولي جونزالو هيجواين وخوزيه كاييخون في الدقيقتين 12 و20 فيما سجل هدف تورينو برونو بيريز في الدقيقة .66

وشهدت المباراة طرد جوسيبي فيفيس لاعب تورينو في الدقيقة الثاني من الوقت بدل الضائع بعد حصوله على إنذارين.

ورفع نابولي رصيده إلى 79 نقطة في المركز الثاني وتوقف رصيد تورينو عند 45 نقطة في المركز الحادي عشر.



وهبط فريق فروسينوني رسميا لدوري الدرجة الثانية بعد هزيمته امام ضيفه ساسولو صفر/ 1 ليلحق بفيرونا الذي تأكد هبوطه في وقت سابق.

وفي صراع القاع ،اقتنص باليرمو نقطة ثمينة رفعت رصيده إلى 36 نقطة ليتقدم إلى المركز السابع عشر فيما تراجع كاربي إلى المركز الثالث من القاع برصيد 35 نقطة بعد هزيمته امام ضيفه لاتسيو في الوقت الذي هبط فيه فروسينوني رسميا بعدما ظل في المركز الثاني من القاع برصيد 31 نقطة وهو ما يعني أنه حتى في حالة فوزه في الجولة الأخيرة مع هزيمة باليرمو فإنه لن ينجح في البقاء بدوري الدرجة الأولى.

وعلى ملعب، فروسينوني سجل ماتيو بوليتانو هدف الفوز لساسولو في الدقيقة 85 ليرفع الفريق رصيده إلى 58 نقطة ويتقدم إلى المركز السادس.

وفرض باليرمو التعادل السلبي على ملعب فيورنتينا ليحصد كل منهما نقطة واحدة حيث ارتفع رصيد الأول إلى 36 نقطة مقابل 61 نقطة لفيورنتينا في المركز الخامس.

وفاز لاتسيو على مضيفه كاربي 3 1/ ليرفع رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثامن وتجمد رصيد كاربي عند 35 نقطة في المركز الثامن عشر.

وتقدم لاتسيو بثلاثة أهداف حملت توقيع ميلان بيسيفتش وانطونيو كاندريفا وميروسلاف كلوزه في الدقائق 23 و32 و73 وتكفل جيري مباكويو بتسجيل الهدف الوحيد لكاربي في الدقيقة 84 بعد أن اهدر ضربتي جزاء لفريقه.

وفاز جنوه على ملعب سامبدوريا بثلاثة أهداف نظيفة حملت توقيع ليوناردو بافوليتي وخسيوس فيرنانديز سوسو (هدفين).

ورفع جنوه رصيده إلى 46 نقطة في المركز العاشر وتجمد رصيد سامبدوريا عند 40 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتعادل اتالانتا مع اودينيزي 1 1/ ليرفع الأول رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث عشر مقابل 39 نقطة لاودينيزي في المركز السادس عشر.

وتقدم دوفان زاباتا بهدف لاودينيزي في الدقيقة العاشرة ثم تعادل جيانباولو بيلليني لاتالانتا من ضربة جزاء في الدقيقة .19

