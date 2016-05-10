الإنجليزي كلاتنبرج يدير نهائي دوري أبطال أوروبا

استقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبرج لإدارة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

ويدير كلاتنبرج نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يجمع بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد الاسبانيين يوم 28 مايو على ملعب سان سيرو في ميلانو الإيطالية، بعد اسبوع واحد من إدارة مباراة مانشستر يونايتد مع كريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على استاد ويمبلي.

وتولى كلاتنبرج 41/ عاما/ إدارة ست مباريات في النسخة الحالية من دوري الأبطال، من بينها مباراتين لاتلتيكو ومباراة واحدة للريال.

وانضم كلاتنبرج لقائمة الحكام المشاركين في إدارة مباريات يورو 2016 بفرنسا.

