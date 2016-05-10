الاتحاد الإندونيسي يجهز عرضاً للتعاقد مع مورينيو

المصدر: جاكرتا - د ب أ

ذكرت تقارير إخبارية أن إندونيسيا تجهز في الوقت الحالي عرضا طموحا لإغراء البرتغالي جوزيه مورينيو المدرب السابق لتشيلسي الإنجليزي ، من أجل تولي تدريب المنتخب الإندونيسي لكرة القدم.

وقال وزير الشباب والرياضة الإندونيسي إمام نهراوي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإندونيسية (انتارا) "الفكرة نوقشت مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ورئيس اللجنة الأولمبية إريك توهير (رجل الأعمال رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي)."

وقال نهراوي إن تعيين مدرب أجنبي من طراز عالمي لقيادة المنتخب سيرتقي بمستوى كرة القدم الإندونيسية وكذلك مدربين محليين يمكنهم العمل كمساعدين.

ولكن حتى في حالة القدرة على تحمل الراتب الكبير المتوقع لمورينيو ، تحوم الشكوك حول إمكانية موافقة مورينيو نفسه على خوض التحدي مع المنتخب الإندونيسي.

وكانت إندونيسيا قد أوقفت في العام الماضي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب قيام وزارة الرياضة بتعليق عمل اتحاد الكرة نظرا لتجاهل طلبها بإقصاء فريقين من الدوري بسبب نزاعات.

وقال نهراوي إن الوزارة تعمل على حل النزاع وبالتالي رفع الإيقاف من قبل الفيفا.

وتعشق الجماهير الإندونيسية كرة القدم لكن المنتخب عانى كثيرا في رحلة البحث عن النجاح على المستوى الدولي.

