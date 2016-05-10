الشرطة الإيطالية تعيد 200 ألف يورو سرقت من منزل لاعب روما

علنت الشرطة الإيطالية أنها أعادت إلى البلجيكي رادجا ناينجولان لاعب فريق روما لكرة القدم المقتنيات التي سرقت من منزله الشهر الماضي ، وتشمل مبلغا ماليا كبيرا وساعات ثمينة ومجوهرات.

وذكرت شرطة العاصمة روما في بيان أن غنيمة تقدر قيمتها بنحو 200 ألف يورو (228 ألف دولار) ، شملت مسروقات في جرائم سطو أخرى ، عثر عليها في منزل مستقل بضواحي برجامو ، المدينة التي تبعد نحو 50 كيلومترا شمال شرق ميلانو.

ولم يستطع متحدث باسم الشرطة تحديد قيمة المقتنيات الخاصة بلاعب خط الوسط البلجيكي ناينجولان ، لكن الشرطة نشرت صورا لبعض المقتنيات من بينها ساعات "رولكس" وخواتم ونظارات.

وجرى التحفظ على خمسة أشخاص وإخضاعهم للتحقيقات بشأن جرائم سطو.