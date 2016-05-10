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الشرطة الإيطالية تعيد 200 ألف يورو سرقت من منزل لاعب روما

المصدر: روما - د ب أ
ناينجولانفقد ساعات ومجوهرات
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علنت الشرطة الإيطالية أنها أعادت إلى البلجيكي رادجا ناينجولان لاعب فريق روما لكرة القدم المقتنيات التي سرقت من منزله الشهر الماضي ، وتشمل مبلغا ماليا كبيرا وساعات ثمينة ومجوهرات.

وذكرت شرطة العاصمة روما في بيان أن غنيمة تقدر قيمتها بنحو 200 ألف يورو (228 ألف دولار) ، شملت مسروقات في جرائم سطو أخرى ، عثر عليها في منزل مستقل بضواحي برجامو ، المدينة التي تبعد نحو 50 كيلومترا شمال شرق ميلانو.

ولم يستطع متحدث باسم الشرطة تحديد قيمة المقتنيات الخاصة بلاعب خط الوسط البلجيكي ناينجولان ، لكن الشرطة نشرت صورا لبعض المقتنيات من بينها ساعات "رولكس" وخواتم ونظارات.

وجرى التحفظ على خمسة أشخاص وإخضاعهم للتحقيقات بشأن جرائم سطو.

كلمات دالّة

#ناينجولان, #روما

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