بايرن ميونخ يضم هوملز وريناتو سانشيز

حسم نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) الثلاثاء تعاقده مع المدافع الدولي ماتس هوميلز من بوروسيا دورتموند وكذلك لاعب خط الوسط البرتغالي ريناتو سانشيز الذي يعد من أبرز المواهب في أوروبا في الوقت الحالي.

وأعلن بايرن اليوم أنه تعاقد مع كلا اللاعبين حتى عام 2021 ، وسينضمان اعتبارا من الصيف مع بداية مشوار المدير الفني الجديد للفريق ، الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي يتولى المنصب خلفا لبيب غوارديولا.

وكشف بايرن ميونيخ أنه دفع 35 مليون يورو (9ر39 مليون دولار) للتعاقد مع سانشيز ، إلى جانب مكافآت محتملة. بينما لم يعلن عن قيمة صفقة هوميلز لكن تردد أن دورتموند طلب ما يتراوح بين 35 و40 مليون يورو.

وكان من المفترض أن يستمر عقد هوميلز 27/ عاما/ مع دورتموند حتى عام 2017 لكن اللاعب طلب مؤخرا العودة إلى ميونيخ حيث لعب للبايرن وهو في السادسة من عمره حتى انتقل لدورتموند عام 2008 .

وقال هوميلز في بيان أصدره دورتموند "القرار لم يكن سهلا بعد فترة ناجحة مع دورتموند استمرت ثمانية أعوام ونصف العام. دائما ما كنت ومازلت أفتخر بارتداء قميص دورتموند وكوني جزءا من هذا الفريق الاستثنائي."

كذلك قال هوميلز الذي شارك مع المنتخب الألماني في 46 مباراة وتوج معه بلقب كأس العالم 2014 ، إنه سيبذل كل ما لديه في آخر مباراة رسمية له مع دورتموند ، وستكون أمام بايرن ميونيخ في العاصمة برلين في نهائي كأس ألمانيا يوم 21 أيار/مايو الجاري.

وقال هانز-يواخيم فاتزكه المدير الإداري لدورتموند "نحترم قرار ماتس" الذي ساعد فريقنا في الفوز بالبوندسليجا عام 2011 وكذلك ثنائية الدوري والكأس عام 2012 والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013 .

ووصف كارل-هاينز رومينيجه رئيس نادي بايرن ميونيخ ، اللاعب هوميلز بأنه "واحد من أفضل لاعبي قلب الدفاع في العالم ، سيشكل إضافة حقيقية لإمكانيات الفريق."

وينتظر أن يجتاز هوميلز الكشف الطبي ببايرن لتوقيع العقد ، بينما أكمل النادي إجراءات التعاقد مع سانشيز 18/ عاما/ أمس الاثنين ، حسب ما أعلن بايرن.

وأوضح بايرن أنه وقع مع سانشيز عقدا لمدة خمسة أعوام ، تنتهي في 2021 ، قادما من بنفيكا البرتغالي في صفقة قيمتها 35 مليون يورو (9ر39 مليون دولار).

وكان سانشيز محل اهتمام عدد من أندية القمة في أوروبا ، وقال كارل هاينز رومينيجه رئيس بايرن ميونيخ "إننا سعداء بالتعاقد معه".

وأضاف "ريناتو (سانشيز) لاعب متحرك ، قوي في الهجوم ولديه مهارة فنية في خط الوسط وسيدعم فريقنا."