ريفالدو ينصح السياح بعدم زيارة البرازيل في الأولمبياد

نصح نجم كرة القدم البرازيلي السابق ريفالدو السياح الأجانب بتجنب السفر إلى ريو دي جانيرو لمتابعة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في أغسطس المقبل، لأنهم "سيعرضون حياتهم للخطر".

وقال ريفالدو (44 عاما)، حامل الكرة الذهبية 1999 وبطل العالم 2002، على موقع انستغرام معلقا على صورة فتاة تبلغ السابعة عشرة قتلت رميا بالرصاص نهاية الاسبوع الماضي في ريو دي جانيرو "الوضع يزداد سوءا في البرازيل".

وتابع: "أنصح كل الراغبين بزيارة البرازيل لمشاهدة الالعاب الاولمبية في ريو دي جانيرو البقاء في بلدانهم".

وأضاف: "هذا ناهيك عن وضع المستشفيات العامة السيئ والفوضى العارمة في السياسة البرازيلية... وحده الله يمكنه تغيير الوضع في البرازيل".

وتستعد ريو لاستقبال الالعاب بين 5 و21 اغسطس المقبل لأول مرة في اميركا الجنوبية.

وتنوي السلطات نشر 80 الف رجل امن لضمان سلامة الالعاب في مدينة يستشري فيها العنف.

وتعاني البرازيل من ركود اقتصادي وازمة سياسية حادة تواجه فيها الرئيسة ديلما روسيف خطر الإقالة.