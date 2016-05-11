جماهير ليستر تمنح محرز أفضلية لاعبي فريقها

حصل الدولي الجزائري رياض محرز على جائزة لاعب الموسم في ليستر سيتي في تصويت لعشاق بطل الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بينما نال زميله الفرنسي نجولو كانتي جائزة افضل لاعب في الفريق في تصويت لزملائه.



وسجل محرز 17 هدفا في الدوري وصنع 11 اخرين ليساعد ليستر على التتويج بأول القابه على الاطلاق في المسابقة المحلية الارفع في انجلترا.



واختار محرز مواجهة عدل فيها ليستر تأخره الى انتصار 3-2 على استون فيلا في سبتمبر ايلول ومباراة اخرى فاز فيها 3-1 على مضيفه مانشستر سيتي كافضل مباراتين له هذا الموسم.



وأبلغ محرز (25 عاما) موقع النادي على الانترنت "السعادة لا تسعني."



وتابع "من الرائع أن أحصل على هذه الجائزة من الجماهير. أكاد أطير من السعادة. لقد حققنا انجازا كبيرا لا يصدق."



وأشاد محرز الذي انضم الى ليستر من نادي لوهافر المنتمي للدرجة الثانية في فرنسا في 2014 بجماهير بطل انجلترا.



واضاف "الملعب رائع جدا. الجماهير قريبة منا جدا واشعر بالسعادة باللعب هنا. اتوجه بالشكر لكل الجماهير واتمنى ان تواصل مساندتنا عاما بعد اخر."



وحصل جيمي فاردي هداف ليستر والذي اختارته رابطة الكتاب الرياضيين كأفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز هذا العام على

جائزة "هدف الموسم" والذي أحرزه من قذيفة بعيدة المدى خلال انتصار 2-صفر على ضيفه ليفربول في فبراير .



