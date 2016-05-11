دورتموند يراقب فاران لتعويض رحيل هوملز

رفض مايكل زورك مدير الكرة بنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم الأربعاء المشاركة في الجدل الدائر بشأن هوية اللاعب الذي سيخلف ماتس هوملز في مركز قلب دفاع الفريق بعد انتقال هوملز رسميا إلى بايرن ميونيخ بداية من الموسم المقبل.

وتردد أن التركي عمر توبراك 26/ عاما/ لاعب ليفركوزن هو المرشح الأول لسد الفراغ الذي سيتركه هوملز في دفاع دورتموند نظرا لخبرته الجيدة ومشاركته من قبل في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويرتبط توبراك بعقد مع ليفركوزن حتى 2018 .

كما يضع دورتموند في حساباته أـيضا كلا من النمساوي ألكسندر دراجوفيتش نجم دينامو كييف الأوكراني والسنغالي كاليدو كوليبالي لاعب نابولي الإيطالي والفرنسي رافاييل فاران نجم دفاع ريال مدريد الأسباني.

وصرح زورك ، إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ، قائلا : "طرحت العديد من الأسماء لكنني لن أخوض في هذا الأمر الآن.. لدينا أفكارنا التي نريد تطبيقها".

وأعلن دورتموند وبايرن أمس الثلاثاء عن انتقال هوملز من دورتموند وصيف البطل في الدوري الألماني (بوندسليجا) إلى بايرن المتوج بلقب البطولة للمرة الرابعة على التوالي وذلك ليعود اللاعب إلى ناديه القديم بعد ثماني سنوات قضاها في دورتموند.

ولم يعلن الناديان عن قيمة المقابل المالي للصفقة والذي يقدر بما يتراوح بين 35 و40 مليون يورو (8ر39 مليون و5ر45 مليون دولار) .

وقال زورك إنه شعر بخيبة الأمل لأن هوملز فضل الرحيل إلى بايرن ولكن دورتموند أيضا نجح في الماضي في تعويض رحيل لاعبين بارزين مثل البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي انتقل لبايرن أيضا ولكن الجابوني بيير إيمريك أوباميانج سد هذه الثغرة في هجوم الفريق.

وأضاف أن دورتموند نجح في تعويض رحيل ماريو جويتزه وشنجي كاجاوا أيضا عن طريق هنريك ميختاريان وماركو ريوس على الترتيب.

ونقلت صحيفة "سودويتشه تسايتونج" الألمانية اليوم الأربعاء عن هانز يواخيم فاتزكه مدير عام نادي دورتموند قوله : "نجحنا في كل مرة في إيجاد الحلول بعد فقدان لاعبينا ، وسننجح أيضا في هذه الحالة".

ويعمل دورتموند أيضا على تدعيم صفوف الفريق في مراكز أخرى مختلفة استعدادا للموسم المقبل. ويحاول النادي ، على سبيل المثال ، التعاقد مع الظهير الأيسر الفرنسي الشاب عثمان ديمبلي من فريق رين الفرنسي.

وقال زورك : "نعمل على هذا.. ديمبلي لاعب موهوب للغاية".

وذكرت بعض التقارير أن رين يرغب في الحصول على 35 مليون يورو نظير الاستغناء عن ديمبلي الذي يرتبط مع النادي بعقد حتى 2018 .