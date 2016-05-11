رئيس إشبيلية ينتقد ملك إسبانيا

انتقد رئيس نادي إشبيلية خوسيه كاسترو ملك إسبانيا فيليب السادس بسبب اعتزامه عدم حضور نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم بين فريقه وليفربول الانكليزي الاسبوع المقبل.

وعبر كاسترو عن استيائه من حضور الملك مباراتين في نصف نهائي دوري أبطال اوروبا شارك فيهما طرف اسباني، مدعيا ان الاندلسيين يعاملون بطرق مختلفة عن الآخرين.

وقال كاسترو في حديث اذاعي لبرنامج "ال بيلوتاسو" المحلي: "الاخبار التي لدينا تقول ان الملك لن يحضر نهائي يوروبا ليغ في بازل (سويسرا)".

وتابع: "انا محترم جدا، لكن ينبغي القول ان الناس ليست غبية لرؤية جلالته يتابع نصف نهائي دوري ابطال اوروبا (اتلتيكو مدريد ضد بايرن ميونيخ الالماني وريال مدريد ضد مانشستر سيتي الانكليزي)، لكنه يعجز مثلا عن متابعة مباراة اشبيلية في نهائي الدوري الاوروبي في وارسو العام الماضي".

واضاف: "من المنطقي انه لولا ذهب الى وارسو لكان سيحضر مباراة بازل. ربما تكون خطيئة مشجعي اشبيلية اعتبارهم اندلسيين في اسبانيا واسبان في اوروبا".