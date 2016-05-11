رحلة كلوزه ولاتسيو تصل إلى نهايتها

المصدر: روما - د ب أ

أعلن نادي لاتسيو الإيطالي لكرة القدم الثلاثاء أن مهاجمه المخضرم الألماني ميروسلاف كلوزه سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم ، وطالب النادي جماهيره بحضور المباراة الأخيرة بموسم الدوري الإيطالي المقررة أمام فيورنتينا لوداع اللاعب.

وذكر نادي لاتسيو عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر" :"يوم كلوزه. لنلتقي يوم الأحد في الاستاد الأولمبي لوداع ميروسلاف."

وكان كلوزه ، الذي سيكمل 38 عاما في يونيو المقبل ، قد انضم إلى لاتسيو عام 2011 قادما من بايرن ميونيخ الألماني.

وكان لاتسيو أكثر الأندية التي شارك معها كلوزه في مسيرته ، التي شهدت انضمامه لفرق هامبورج وكايزرسلاوترن وفيردر بريمن وبايرن ميونيخ بألمانيا.

وسجل كلوزه 63 هدفا للاتسيو ليحتل المركز الثاني في قائمة اللاعبين الأجانب الأكثر تهديفا للاتسيو ، بفارق هدف واحد خلف المقدوني جوران بانديف.

ويتصدر كلوزه ، المولود في بولندا ، قائمة هدافي المنتخب الألماني حيث سجل للفريق 71 هدفا خلال 137 مباراة دولية.

وشارك كلوزه في كأس العالم خمس مرات آخرها نسخة 2014 التي توجت بها ألمانيا في البرازيل ، كما يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر تهديفا في تاريخ المونديال برصيد 16 هدفا.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان كلوزه سيعتزل ، ولكن يتردد أن هناك اهتماما باللاعب من قبل نيويورك ريد بولز الأمريكي.