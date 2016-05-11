سواريز.. ماكينة أهداف لا تتوقف

قد يصبح لويس سواريز أكثر لاعب من أوروجواي يحرز أهدافا مع برشلونة عندما يحل فريقه ضيفا على غرناطة يوم السبت بعدما عادل في موسمين فقط ما فعله مواطنه رامون البرتو بيابيردي فاسكيز خلال عشر سنوات قضاها مع العملاق الكاتالوني.



وسجل سواريز البالغ من العمر 29 عاما ثنائية امام اسبانيول في انتصار ساحق لبرشلونة 5-صفر يوم الاحد ليبلغ اجمالي ما سجله للعملاق الاسباني 81 هدفا ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم فاسكيز الذي انضم الى النادي في 1954 ولعب له عشرة مواسم وسجل 81 هدفا في 224 مباراة.



وفي موسمه الثاني فقط مع برشلونة سجل سواريز 50 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم ليساعد فريقه على مواصلة الصراع على الثنائية المحلية ليتخطى رقمه السابق البالغ 49 هدفا مع اياكس في موسم 2010.



وقال لويس انريكي مدرب برشلونة لموقع النادي على الانترنت "انه لاعب ذكي جدا."



وتابع "في بعض الاحيان قد يضرك الاعتماد كثيرا على لاعب واحد فقط لكن اذا لعب الفريق بطريقته ستتاح الكثير من الفرص للويس الذي يملك حاسة تهديف قاتلة وسيحرز المزيد من الاهداف. الطريقة التي يلعب بها الفريق هي التي تمكنه من هز الشباك."



ويتوقع ان يسجل سواريز المزيد من الاهداف بعد ان هز الشباك في اخر اربع مباريات متتالية في الدوري مسجلا 11 هدفا وصنع اربعة اهداف اخرى.



وبعد ان احرز 37 هدفا بالفعل حتى الان - أي اكثر باربعة اهداف من كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد - وقبل مباراة واحدة على نهاية الدوري اصبح سواريز على شفا انتزاع لقب هداف الدوري الاسباني.



ومنذ موسم 2008-2009 عندما نالها دييجو فورلان مع اتليتيكو مدريد تناوب رونالدو وليونيل ميسي فقط على الفوز بهذا اللقب.

