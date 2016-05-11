ويستهام يوقف المعتدين على حافلة مانشستر مدى الحياة

أكد نادي ويستهام الإنجليزي لكرة القدم أنه سيفرض عقوبة الإيقاف مدى الحياة على المشجعين المدانين بمهاجمة حافلة فريق مانشستر يونايتد في الوقائع التي سبقت مباراة الفريقين الثلاثاء على ملعب "أبتون بارك" معقل فريق ويستهام وذلك ضمن فعاليات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورشق بعض مشجعي ويستهام حافلة فريق مانشستر يونايتد بالقوارير الزجاجية وأشياء أخرى ليتأخر انطلاق المباراة 45 دقيقة بسبب هذه الأحداث.

وذكر ويستهام ، في بيان له اليوم ، : "ندرك أن بعض المشجعين كانوا خارج الاستاد ولم يتصرفوا بالشكل اللائق وحطموا حافلة فريق مانشستر يونايتد".

وأضاف البيان : "هذا لم يكن مقبولا وسنعمل بالتعاون مع الشرطة لتحديد هوية المسؤول وإيقاف المشاركين في هذا مدى الحياة".

وأوضح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في وقت متأخر من مساء الثلاثاء أنه سيحقق أيضا في الواقعة وفي إلقاء بعض الألعاب النارية خلال سير المباراة.

