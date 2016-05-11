ويلبيك يغيب عن الملاعب 9 أشهر

أعلن أرسنال أن مهاجمه الدولي داني ويلبيك الذي تعرض لإصابة في ركبته اليمنى ضد مانشستر سيتي في الدوري المحلي، سيخضع لعملية جراحية ستبعده عن الملاعب 9 أشهر وبالتالي سيغيب عن كأس اوروبا المقررة الصيف المقبل في فرنسا.

وأوضح النادي اللندني في بيان له ان "خبراء اكدوا على ضرورة اجراء العملية الجراحية بعدما كشفت الفحوصات ان الغضاريف تضررت كثيرا"، مضيفا ان "داني سيغيب عن كأس اوروبا هذا الصيف وتعافيه الكامل من الاصابة يحتاج الى نحو 9 اشهر".

وكان ويلبيك (25 عاما) خضع لعملية جراحية في سبتمبر الماضي وعاد الى الملاعب في فبراير الماضي.



وفي مايو 2015، كان تعرض للاصابة في الركبة الاخرى، اليسرى.



ويشكل غياب ويلبيك عن كأس اوروبا ضربة موجعة لمنتخب الاسود الثلاثة لانه كان دائما حاسما في صفوفه حيث سجل 14 هدفا في 34 مباراة دولية منذ مارس 2011، حتى لو انه يأتي حاليا بعد واين روني وهاري كاين وجيمي فاردي في التسلسل الهجومي للمنتخب الانجليزي.



ومنذ عودته الى الملاعب في 14 فبراير الماضي، سجل ويلبيك 5 اهداف في 16 مباراة في مختلف المسابقات.



وبسبب الاصابات الكثيرة التي تعرض لها، لم يدافع ويلبيك عن الوان المنتخب الانكليزي منذ مباراته امام ليتوانيا في 27 مارس 2015.