يوفنتوس يمدد عقد بوفون وبارزالي حتى 2018

المصدر: تورين - د ب أ

أعلن يوفنتوس المتوج بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم أن حارس مرماه جانلويجي بوفون وزميله المدافع أندريا بارزالي جددا عقديهما مع الفريق حتى 2018 .

وساهم بوفون 38/ عاما/ وبارزالي 35/ عاما/ في قيادة يوفنتوس للتتويج بلقب الدوري الإيطالي للموسم الخامس على التوالي.

وكان اللاعبان ضمن صفوف المنتخب الإيطالي (الآزوري) الفائز بلقب كأس العالم 2006 بألمانيا ولكن بارزالي أصبح لاعبا احتياطيا بالفريق بعد هذا وينتظر أن يكون ضمن قائمة الآزوري في بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2016) بفرنسا.

ويلعب بارزالي ضمن صفوف يوفنتوس منذ 2011 بعدما انتقل للفريق في منتصف الموسم قادما من فولفسبورج الألماني الذي فاز معه بلقب الدوري الألماني (بوندسليجا) في 2009 .

وسبق لبارزالي أن لعب في الماضي لفريقي كييفو وباليرمو في الدوري الإيطالي.

وقال بارزالي : "أشعر بسعادة بالغة لتجديد عقدي لمدة عامين... لا أطيق الانتظار لحين استئناف مباريات الفريق مطلع الأسبوع المقبل (بآخر مبارياته في الدوري هذا الموسم) أو بالمواجهة المرتقبة مع ميلان في نهائي كأس إيطاليا في 21 أيار/مايو الحالي" .

وتوج بوفون بلقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس في سبعة مواسم منذ أن انتقل للفريق في 2001 قادما من بارما.

وقال بوفون إنه كان فخورا بثقة الفريق المستمرة. وأوضح : "اللاعب يمكنه أن يقدم أعلى المستويات عندما يعمل مع الآخرين كمجموعة".

وكان ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس جدد عقده أيضا مع الفريق في الأسبوع الماضي حتى 2018 .