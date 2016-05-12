إيفرتون يقيل مدربه مارتينيز

أقال نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم مديره الفني روبرتو مارتينيز الخميس بعد موسم مخيب للآمال شهد تراجع الفريق إلى النصف الثاني بجدول الدوري الإنجليزي.

وأقال إيفرتون المدرب الأسباني الذي يتبقى له ثلاث سنوات في عقده مع الفريق حيث حقق الفريق الفوز في مباراة واحدة من آخر عشر مباريات خاضها بالمسابقة ليتراجع إلى المركز الثاني عشر.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام في وقت سابق اليوم أن إيفرتون أقال مارتينيز ولكن النادي لم يؤكد هذه الأنباء إلى في منتصف اليوم.

وذكر إيفرتون ، في بيان له اليوم : "نادي إيفرتون لكرة القدم يأسف للإعلان عن فسخ عقد روبرتو مارتينيز المدير الفني للفريق بشكل فوري".

وأشاد إيفرتون بالمدرب الأسباني لكونه "سفيرا رائعا للنادي" وكان حريصا على تأدية عمله "بأقصى درجات الاستقامة والشرف".

وأضاف البيان : "قاد الفريق لأعلى رصيد من النقاط في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي (بالموسم الماضي) كما قاده لدور الستة عشر في مسابقة الدوري الأوروبي وللدور قبل النهائي في كل من بطولتي كأس إنجلترا وكأس رابطة المحترفين (كابيتال وان) ".

وأشار البيان إلى أن مارتينيز "لعب دورا بارزا في تطوير مستوى العديد من اللاعبين الشبان وساهم في تصعيدهم للفريق الأول بالنادي".

وطالب أنصار الفريق بإقالة مارتينيز من خلال احتجاجاتهم عليه في المباريات التي خاضها الفريق في الآونة الأخيرة وكان من المقرر أن ينظم المشجعون احتجاجا أمام مكان إقامة حفل جوائز نهاية الموسم في إيفرتون.

وتولى مارتينيز تدريب إيفرتون خلفا للاسكتلندي ديفيد مويس الذي رحل عن تدريب الفريق في صيف 2013 ، وقاد إيفرتون لرقم قياسي في عدد النقاط التي يحصدها الفريق في أي موسم بتاريخ مشاركاته في الدوري الإنجليزي حيث حصد 72 نقطة في الموسم الماضي ليحتل المركز الخامس.

ولكن الفريق لن يستطيع إنهاء الموسم الحالي في النصف الأول من جدول المسابقة كما خرج الفريق من المربع الذهبي لكأس إنجلترا.