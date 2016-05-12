بقاء سندرلاند.. وهبوط نوريتش ونيوكاسل

ضمن سندرلاند بقاءه في الدوري الممتاز بفوزه الكبير على ضيفه ايفرتون 3-صفر على ملعب "ستاديوم أوف لايت" وامام 46454 متفرجا في مباراة مؤجلة من المرحلة الثلاثين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.



وحسم سندرلاند نتيجة المباراة في شوطها الاول بتسجيله هدفين عبر الهولندي باتريك فان انهولت من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة (38) والعاجي لامين كونيه من مسافة قريبة مستغلا كرة رأسية للفرنسي يان مفيلا (42).



وعزز كونيه تقدم سندرلاند بالهدف الثالث مطلع الشوط الثاني مستغلا دربكة امام المرمى اثر ركلة ركنية فتابعها بقوة وسهولة داخل الشباك (55).



وعزز سندرلاند موقعه في المركز السادس عشر برصيد 38 نقطة وابتعد بفارق 4 نقاط عن نيوكاسل صاحب المركز السابع عشر، اول المراكز المؤدية الى الدرجة الاولى، قبل مرحلة واحدة من نهاية الموسم.



في المقابل، تجمد رصيد ايفرتون عند 44 نقطة في المركز الثاني عشر.



وحقق نوريتش سيتي فوزا كبيرا لم يكن مجديا على ضيفه واتفورد 4-2 على ملعب "كارو رود" وامام 26279 متفرجا في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة والثلاثين.



وكان واتفورد البادىء بالتسجيل عبر تروي ديني بتسديدة من مسافة قريبة (11)، ورد نوريتش سيتي بثلاثة اهداف عبر ناثان ريدموند من تسديدة من داخل المنطقة (15) والكونغولي الديموقراطي ديوميرسي مبوكاني مستغلا كرة مرتدة من القائم الايسر (18) والمدافع الايرلندي الشمالي كريغ كاثكارت (37 خطأ في مرمى فريقه).



وقلص النيجيري اوديون ايغهالو الفارق في الدقيقة 51، واعاده مبوكاني الى سابق عهده بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه (57).



ورفع نوريتش سيتي رصيده الى 34 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الاخير بفارق الاهداف خلف نيوكاسل ولحقا معا بباستون فيلا الذي كان اول الهابطين قبل 3 مراحل، الى الدرجة الاولى.



وتجمد رصيد واتفورد عند 44 نقطة في المركز الثالث عشر.



