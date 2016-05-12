بوكيتينو يدرب توتنهام حتى 2021

مدد توتنهام ثاني ترتيب الدوري الانكليزي لكرة القدم عقد مدربه الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو حتى 2021 بحسب ما ذكر الخميس في بيان صحفي.



ويشرف بوكيتينو على الفريق اللندني منذ 2014 وقاده الى تحقيق موسم لافت، اذ يحتل المركز الثاني بفارق نقطتين عن ارسنال الثالث قبل مرحلة على ختام البرمير ليغ.



وقال بوكيتينو الذي ضمن تأهل "سبيرز" الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل: "كان قرارا سهلا بالنسبة لي ولجهازي الفني، لاننا نشعر بتقدير الجميع هنا".



وتابع: "لا مكان افضل للتواجد فيه في الوقت الراهن".



واشارت الصحف المحلية ان بوكيتينو سينال راتبا سنويا يبلغ 5 ملايين جنيه استرليني.



ومدد اعضاء الجهاز الفني، المدربون خيسوس بيريز وميغيل داغوستينو وطوني خيمينز عقودهم مع بوشيتينو.



وحمل بوكيتينو (44 عاما) الوان نيولز اولد بويز (1989-1994)، اسبانيول الاسباني (1994-2000 و2004-2006)، باريس سان جرمان الفرنسي (2001-2003)، بوردو الفرنسي (2003-2004).



واستهل مشواره التدريبي مع اسبانيول (2009-2012)، ثم انتقل الى ساوثمبتون الانكليزي (2013-2014) قبل الاشراف على توتنهام.