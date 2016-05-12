دورتموند يفوز بخدمات الشاب ديمبيلي

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني الخميس عن تعاقده مع اللاعب الفرنسي عثماني ديمبيلى، قادما من نادي رين .

ووقع اللاعب البالغ من العمر 18 عاما، الذي كان محط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية، على عقد يمتد حتى 30 يونيو 2021، حسبما أفاد نادي دورتموند من خلال بيان له عبر موقعه الرسمي على الانترنت.

وحتى الآن لم يتم الكشف عن المقابل المالي للصفقة.

وقال مايكل زورك، مدير الكرة في بروسيا دورتموند: "عثماني يمكنه اللعب في الهجوم في أي مركز تقريبا، إنه لاعب قوي في موقف واحد ضد واحد بكلتا قدميه، يعرف العديد من المراوغات، إنه سريع وخطير أمام مرمى المنافس".

وسجل ديمبيلي 12 هدفا في 25 مباراة خاضها مع رين في موسمه الأول في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، كما اختير مؤخرا كأفضل لاعب صاعد في هذه المسابقة.

وقال ديمبيلي: "دورتموند تحرك سريعا من أجل الحصول علي وحافظ على التواصل معي دائما، هذا أثار إعجابي حقيقة، التصور الرياضي لدورتموند يقنعني كثيرا، لا أطيق صبرا حتى ألعب في البوندسليجا أمام أكثر من 80 ألف مشجع في ملعب سيجنال إيدونا بارك (معقل دورتموند)، والمضي قدما مع زملائي في دوري أبطال أوروبا".

