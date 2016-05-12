رئيس رابطة الدوري الإسباني: هناك تلاعب في المباريات

اعترف خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الأسباني لكرة القدم، بأن هناك تلاعبات ومراهنات تحدث من قبل بعض اللاعبين في مباريات المسابقة.

وقال تيباس في مقابلة نشرتها صحيفة "الموندو" الأسبانية: "من المؤكد أن هناك مخاطرة كبيرة في الـ 380 مباراة، التي تلعب طوال الموسم، هناك تلاعب، لقد رصدنا بعضها وسنحيلها للتحقيق".

واعترف تيباس أيضا بأن هناك عادة مستمرة في الدوري الأسباني تتعلق بدخول اللاعبين في مراهنات.

وأضاف: "اللاعب لا يمكنه أن يعقد مراهنات على المنافسات، التي يشارك فيها، هذا واضح، هذه مخالفة خطيرة تستوجب العقاب ليس بموجب لائحة الليجا وحسب بل في قانون اللعبة أيضا".

وكشف رئيس رابطة الأندية الأسبانية أنه يتلقى في كل موسم ثلاث أو أربع تحذيرات عن وجود تلاعب في المباريات، وهي النسبة التي يراها تيباس "غير مرتفعة"، وأشار قائلا: "التحذيرات لا تعني أن اللعبة تتعرض لتلاعب بالضرورة ولكن نظام التحذير الخاص بنا يسمح لنا بالتحقيق ثم خفظ الموضوع خلال أسابيع أو نقل النتائج، التي لدينا إلى الشرطة".

وأوضح رئيس رابطة الدوري الأسباني أن "هذه الظاهرة لا يمكن التحكم فيها أبدا ولكن نسبة الخطورة أصبحت أقل بكثير".

واختتم قائلا: "هدفنا هو تخفيض الخطورة لأقصى درجة ومحاولة رصد هؤلاء الذين يرغبون في الإضرار برياضتنا".

