المكسيك تجمع سامي وفيغو وأبو تريكة في موقعة النجوم

رئيس فيفا الجديد يبدو معجبا بالمباريات الودية للنجوم المعتزلين، فبعد تلك التي جرت في زيورخ بعد انتخابه باربع وعشريت ساعة، تكرر الامر في ملعب الازتيك الشهير بالعاصمة المكسيكية خلال كونغرس فيفا.

نجوم عالميون ضموا السعودي سامي الجابر والمصري محمد ابو تريكة واجهوا عدد من لاعبي المكسيك السابقين من بينهم لويس فيغو بادر بالتسجيل لفريق النجوم فيما استفاد لاعب مانشستر السابق من تمريرة الجابر ليسجل ثاني الاهداف وكانت الالنظار على رونالدينو الذي تالق في هذا الملعب في كاس القارات تسعة وتسعين ليتوج هدافا انذاك.



المكسيك ترفض الخسارة اذا لعبت في ملعب الازتيك وهو ما اثبتته في كاس القارات قبل سبعة عشر عاما بنيل اللقب وكررته وديا حيث تحول خورخي كامبوس من حارس متالق الى لاعب مهاجم يسجل ويهز الشباك ويحتفل.



المباراة اعادت لنا جوزيه مورينيو مدربا بعد اقالته من منصبه مع تشيلسي في ديسمبر الماضي وهو قال بعد اللقاء: "شعرت بكثير من المتعة الى جانب بعض الحزن، هؤلاء اللاعبون يجب ان لا تمر بهم السنين ابدا بل ان الزمن عليه ان يتوقف من اجلهم".



ستة عشر هدفا تقاسمها اللاعبون ومتعة تسعين دقيقة نالها الجمهور، وعودة مجددا الى مقاعد المحللين والمدربين لاسماء بدات من التوبيللي وديسايي ولم تنتهي مع كانافارو وبويل.