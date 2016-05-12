فرانك دي بوير يترك تدريب أياكس

المصدر: أمستردام - د ب أ

رحل فرانك دي بوير عن منصب المدير الفني لنادي أياكس أمستردام بعد أيام قليلة من خسارة لقب الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم لصالح إيندهوفن، في نهاية دراماتيكية للموسم.

وقال اللاعب الهولندي الدولي السابق دي بوير عبر الموقع الرسمي لأياكس "لقد قضيت وقتا رائعا هنا".

وقاد دي بوير أياكس للفوز بلقب الدوري الهولندي أربع مرات في ستة مواسم، لكنه أخفق مع الفريق في نيل اللقب هذا الموسم بعد التعادل في الجولة الأخيرة مع مضيفه دير جرافشاب، ليذهب اللقب إلى خزائن إيندهوفن.

وكان عقد دي بوير يمتد حتى 2017 لكن النادي وافق على إنهاء التعاقد معه بشكل مبكر.

وأكد دي بوير أنه ليس لديه خطة بالنسبة للوقت الراهن وأنه قد يبتعد عن كرة القدم لمدة عام.

وقال "لقد اكتشفت بشكل أكبر أنه حان الوقت لشيء مختلف، هذا أفضل بالنسبة لي ومن وجهة نظري أفضل أيضا لأياكس".