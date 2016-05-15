أرسنال ينتزع المركز الثاني.. وتوتنهام يسقط أمام نيوكاسل

انتزع فريق أرسنال المركز الثاني بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه أستون فيلا 4-صفر اليوم الأحد، في المرحلة الأخيرة من المسابقة مستفيدا من سقوط توتنهام في فخ الهزيمة امام مضيفه نيوكاسل 1 -5 في ذات الجولة أيضا.

وشهدت بقية مباريات هذه الجولة فوز إيفرتون على ضيفه نوريتش سيتي 3 - صفر وساوثهامبتون على ضيفه كريستال بالاس 4 - 1 وستوك سيتي على ويستهام 2- 1 وتعادل سوانزي سيتي مع ضيفه مانشستر سيتي 1-1 وواتفورد مع ضيفه سندرلاند 2-2 وليفربول مع مضيفه ويست بروميتش 1-1 وتعادل ليستر سيتي مع تشيلسي بذات النتيجة.

وكان مقررا أن تقام مباراة مانشستر يونايتد مع بورنموث في نفس توقيت هذه المباريات لكن تم الغائها بعد تقارير عن وجود صندوق مشتبه فيه داخل ملعب أولد ترافورد.

ونشر مانشستر يونايتد تغريده على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي (تويتر) جاء فيها: "بسبب اكتشاف صندوق مشتبه فيه في مكان بالملعب، تم إلغاء المباراة اليوم وفقا لنصيحة الشرطة".

وقاد أوليفيه جيرو فريقه أرسنال لاحتلال المركز الثاني بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في مرمى أستون فيلا ليفوز فريقه 4-صفر.

وسجل جيرو أهدافه في الدقائق الخامسة و78 و80 قبل أن يختتم ميكيل أرتيتا اهداف أرسنال في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ورفع أرسنال رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني فيما ودع أستون فيلا الدوري الممتاز وفي رصيده 17 نقطة في المركز الأخير.

وفشل فريق توتنهام في الحفاظ على المركز الثاني بخسارته الكبيرة أمام نيوكاسل 1 / .3

وسجل أهداف نيوكاسل جيورجينيو فاينالدوم (هدفين) الاول في الدقيقة 19 والثاني في الدقيقة 73 من ضربة جزاء والكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 39 ورونالدو أرونيس في الدقيقة 84 وداريل يانمات في الدقيقة 86 علما بأن الفريق اضطر لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد الكسندر ميتروفيتش في الدقيقة .67

فيما سجل هدف توتنهام الوحيد ايريك لاميلا في الدقيقة .60

ورغم هذا الفوز الكبير لنيوكاسل لكنه فشل في البقاء بالدوري الممتاز بعدما رفع رصيده إلى 37 نقطة لكنه هبط من الدوري الممتاز لاحتلاله المركز الثالث من القاع فيما توقف رصيد توتنهام عند 70 نقطة في المركز الثالث ليضمن التأهل مباشرة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل