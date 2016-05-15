الطرد المشبوه في ملعب مانشستر يونايتد "غرض منسي"

اعلنت الشرطة البريطانية ان الطرد المشبوه الذي عثر عليه الاحد في ملعب اولترافورد التابع لنادي مانشستر يونايتد والذي فجره خبراء نزع الالغام بعد اخلاء المدرجات من 75 الف متفرج هو في الواقع غرض نسيته شركة امنية خاصة اثر تدريب امني.

وقالت الشرطة ان الطرد "نسيته شركة خاصة اثر تدريب امني" اجرته في الملعب قبل اربعة ايام، من دون مزيد من الايضاحات، علما بأنها كانت اوردت في وقت سابق ان الطرد "يشبه الى حد بعيد عبوة ناسفة" لكنه "لا يعمل".

وادى العثور على هذا الطرد قبل نحو عشرين دقيقة من بدء المباراة بين مانشستر يونايتد وبورنموث ضمن المرحلة الثامنة والثلاثين للدوري الانكليزي لكرة القدم، الى الغاء المباراة واجلاء 75 الفا و600 شخص من الجمهور المحتشد في الملعب، قبل ان تعمد وحدة ازالة الالغام التابعة للجيش الى اجراء عملية "تفجير تحت السيطرة" للطرد.

وقالت الشرطة في وقت سابق إن فريق مكافحة المتفجرات نفذ تفجيرا تحت السيطرة لطرد مريب في استاد أولد ترافورد التابع لنادي مانشستر يونايتد الأحد.



وفي وقت سابق أيضاً أعلن مانشستر يونايتد إلغاء مباراته أمام ضيفه بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التي كانت مقررة الأحد بعد العثور على طرد مشبوه في الاستاد.



وقالت شرطة مانشستر على موقعها على تويتر: "نفذ خبراء مكافحة المتفجرات للتو تفجيرا تحت السيطرة في استاد أولد ترافورد. سنوافيكم بالمزيد تباعا".

وتم إخلاء مدرجات ستريتفورد أند والسير اليكس فيرغوسون من الجماهير قبل دقائق من انطلاق المباراة، في وقت طالب فيه مذيع الملعب من الجماهير التي بقيت في المدرجات الأخرى بالهدوء والجلوس في مقاعدهم دون المزيد من المعلومات.