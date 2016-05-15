اليغري: سلسلة انتصارات يوفنتوس قد لا تتكرر

قال ماسيميليانو اليغري مدرب يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم، إن ما فعله فريقه بالانتصار 25 مرة في 26 مباراة قد لا يتكرر على الإطلاق.

وأنهى يوفنتوس البطولة بالفوز على ملعبه 5-صفر على سامبدوريا أمس السبت.

وابتعد بطل ايطاليا بفارق 11 نقطة عن الصدارة في نهاية أكتوبر لكنه حصد 76 نقطة من 26 مباراة بعد ذلك ليحقق اللقب للمرة الخامسة على التوالي وهو رقم قياسي.

وقال اليغري للصحافيين: "أعتقد أنه من الصعب تكرار هذه السلسلة مرة أخرى".

وأضاف: "حتى بعد المباريات الأولى في الموسم حيث لم نلعب بتنظيم واستعصت الكرة على دخول مرمى الفرق المنافسة حددنا بعض الأهداف واستطاع الفريق تجاوزها".

وأشار اليغري إلى أن درس البداية السيئة للفريق حيث حصد نقطة واحدة في أول ثلاث مباريات استفاد منه الجميع.

وتابع: "ما حدث في بداية الموسم يعلمنا عدم ضمان أي شيء".

وأحرز باولو ديبالا هدفين من بينهما هدف من ركلة جزاء فيما أضاف باتريس ايفرا وجيورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي بقية الأهداف.