بنفيكا يتوج بطلاً للدوري البرتغالي

تفوق بنفيكا على غريمه سبورتنج لشبونة ليحرز لقبه 35 في الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم بعدما سحق ناسيونال 4-1 في الجولة الأخيرة الأحد.



ودخل بنفيكا اليوم الأخير في الموسم وهو متقدم بنقطتين على سبورتنج صاحب المركز الثاني لكنه كان بحاجة للفوز ليضمن اللقب بسبب تفوق غريمه عليه في المواجهات المباشرة.



وقال روي فيتوريا مدرب بنفيكا للصحفيين "كان مذاق النصر جميلا حقا."



وهدأ نيكولاس جايتان أعصاب بنفيكا مبكرا عندما سجل الهدف الافتتاحي في الدقيقة 23 قبل أن تبدأ احتفالات اللقب باستاد لوش بعد هدفين آخرين عن طريق جوناس في الدقيقة 39 وجايتان في منتصف الشوط الثاني.



وأضاف بيتزي هدفا رابعا قرب النهاية لبنفيكا صاحب الأرض - الذي نال ثلاثة ألقاب متتالية لأول مرة منذ 1977 - قبل أن يقلص ناسيونال الفارق عبر سلفادور اجرا.



وفاز سبورتنج 4-صفر على مضيفه براجا صاحب المركز الرابع بفضل أهداف تيوفيلو جوتيريز وإسلام سليماني وثنائية من برايان رويز لكن الانتصار لم يكن كافيا للاطاحة بغريمه من على قمة الترتيب.



وقال جورج جيسوس مدرب سبورتنج "الأفضل لا يفوز دائما وهذا الموسم لم يفز الأفضل."



وخسر بنفيكا ثلاث من مبارياته السبع الأولى في الدوري هذا الموسم لكنه خسر مرة واحدة في 27 مباراة تالية ليحرز اللقب وفي رصيده 88 نقطة.



