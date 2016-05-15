بيكي: جيل برشلونة السابق لن يستطيع تحقيق الدوري

أشاد جيرارد بيكي مدافع برشلونة بصمود زملائه في الأسابيع الأخيرة والنجاح في حسم لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد نهاية مثيرة للموسم والفوز 3-صفر على غرناطة السبت.



وكان برشلونة يتقدم بتسع نقاط على أقرب منافسيه مطلع أبريل الماضي لكنه خسر ثلاث مرات متتالية ليعيد ريال مدريد وأتليتكو مدريد إلى الصراع على اللقب.



وقال بيكي بعدما سجل زميله لويس سواريز ثلاثية الفوز على غرناطة ليتوج برشلونة بلقب الدوري للمرة 24 "كان ينبغي أن نحرز اللقب مرتين. كنا نتقدم بفارق كبير واعتقدنا أن الأمور قد حسمت."



وأضاف "ثم تحول الأمر وبدا وكأننا سنخسر رغم أن الحسم كان بأيدينا طوال الوقت. منذ عشرين عاما كان برشلونة سيخسر مثل هذا اللقب لأننا كنا نغرق في أحزاننا وتشاؤمنا في مرات عديدة."



وتابع "تغيرت الأمور بالنسبة لهذا الجيل فنحن فريق بعقلية الفوز وفريق يمكن الاعتماد عليه."



ورد جوردي ألبا الظهير الأيسر لبرشلونة على منتقدي الفريق الذين ظهروا بداية من الشهر الماضي.



وقال ألبا "أتمنى أن يشعر الجميع بالسعادة رغم أن البعض لن يكون كذلك. الآن موعد الاحتفال مع مشجعي برشلونة الذين ساندونا في الأوقات الصعبة."



وأضاف "كنت أعاني لأني كنت أعرف أنه لا يمكن لنا التعثر مجددا. هذا اللقب مستحق.. نحن نحرز الألقاب بشكل سنوي تقريبا وهناك أسباب وراء ذلك."



واحتفل سواريز بلقب الدوري إضافة إلى لقب الهداف وقال "لقد أظهرنا أننا نستحق اللقب. شعرنا بالمعاناة لكن برشلونة يلعب من أجل إحراز الألقاب."

