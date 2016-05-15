ريبيري يغلق ملف العودة إلى الديوك

اكد لاعب وسط بايرن ميونيخ الالماني لكرة القدم فرانك ريبيري انه غير مهتم بالعودة الى المنتخب الفرنسي، وذلك بحسب مقابلة نشرتها مجلة "سبورت بيلد" في عدد الاحد.



وقال الجناح البالغ من العمر 33 عاما: "ليس لدي اي رغبة على الاطلاق باللعب مع فرنسا مجددا"، مضيفا: "لقد اغلقت هذا الفصل عندما اعلنت اعتزالي في 2014".



وواصل ريبيري الذي خاض 81 مباراة دولية مع منتخب بلاده وسجل له 16 هدفا: "انا لا افكر سوى بمسيرتي في بايرن ميونيخ، انا مرتاح هنا واستمتع بكرة القدم".



وكان ريبيري اعتزل اللعب دوليا في اغسطس 2014 لاسباب "شخصية صرفة" بحسب ما اعلن حينها، لكن الجناح الذي استبعد عن مونديال البرازيل 2014 بسبب وضعه البدني والاوجاع التي عانى منها في ظهره المح مؤخرا بانه منفتح على امكانية العودة الى منتخب "الديوك"، مشيرا الى انه يريد اولا التحدث مع المدرب ديدييه ديشان.



لكن رد ديشان على ريبيري جاء باردا جدا بقوله: "لا يوجد اي سبب يدفعني للتضحية بمكان من اجله".



واعلن ديشان الاربعاء عن تشكيلة الـ23 لاعبا لنهائيات كأس اوروبا التي تستضيفها بلاده بين 10 يونيو و10 يوليو المقبلين، مع لائحة من 8 لاعبين احتياطيين سيحتكم اليها في حال اصابة احد لاعبي التشكيلة الرئيسية.