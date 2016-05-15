شالكه يعلن تعاقده مع البرازيلي نالدو

المصدر: برلين - د ب أ

أعلن نادي شالكه الألماني لكرة القدم اليوم الأحد، تعاقده مع البرازيلي نالدو مدافع فولفسبورغ في صفقة انتقال حر.

ووافق نالدو 33 عاما، على الانتقال إلى شالكه بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2018 مع إمكانية تجديد العقد لفترة جديدة.

وتأهل شالكه إلى دور المجموعات للدوري الأوروبي باحتلاله المركز الخامس في البوندسليغا، مما دفع الفريق للتعاقد مع المحنك نالدو لتعزيز قدراته الدفاعية.

ومن المتوقع أن يملأ نالدو الفراغ الذي تركه جويل مايب بعد رحيله إلى ليفربول الإنجليزي.

وقال كريستيان هيديل مدير الكرة الجديد لشالكه: "عندما سمعنا أن نالدو متاح للتعاقد، تحركنا مباشرة لاستقدامه".

وشارك نالدو في أربع مباريات مع المنتخب البرازيلي وشارك في 292 مباراة بالبوندسليغا منذ عام 2005 حيث لعب سبعة أعوام في فيردر بريمن قبل انتقاله إلى فولفسبورغ في 2012، وفاز بلقب كأس ألمانيا مع الفريقين.