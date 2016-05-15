هيغوين يحطم رقم نوردال القياسي في الدوري الإيطالي

أحرز غونزالو هيغوين ثلاثية في مباراة نابولي أمام فروزينوني اليوم السبت ليكسر رقم جونار نوردال الذي صمد 66 عاما لأكثر عدد من الأهداف في موسم واحد بدوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم.



وأنهى مهاجم الأرجنتين الموسم برصيد 36 هدفا ليتفوق على الرقم السابق الذي حققه السويدي نوردال مهاجم ميلانو في موسم 1949-1950.



وقال هيغوين (28 عاما) لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "كنت في حاجة شديدة إلى تحطيم هذا الرقم. يجب أن أشكر الجميع وخاصة عائلتي والجماهير وأعضاء الجهاز الفني والنادي وزملائي".



وتقدم ماريك هامسيك بهدف لنابولي في الدقيقة 44 وعادل هيغوين الرقم القياسي لنوردال بعد هدفين في الشوط الثاني ثم اجتازه بهدف رائع في الدقيقة 71.



وقال هيغوين: "كنت في حاجة إلى الاحتفاظ بهدوئي.. عانيت في الشوط الأول في إنهاء الفرص لكن الفريق ساعدني وسجلت الثلاثية".



وأضاف مهاجم ريال مدريد السابق: "هذه لحظة رائعة في مشواري".



وكسر هيغوين الرقم القياسي بعد خوض 35 مباراة وهو ما يقل بفارق مباراتين عما احتاجه نوردال لتسجيل 35 هدفا وكان المهاجم الأرجنتيني سيملك فرصة لتسجيل المزيد إذا لم يتعرض للإيقاف ثلاث مباريات بعد طرده أمام أودينيزي في أبريل الماضي.



وحسم نابولي بهذا الفوز الحصول على المركز الثاني وسيشارك الموسم المقبل في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.