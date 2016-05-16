الاتحاد الإنجليزي يغرم تشيلسي وتوتنهام 600 ألف جنيه

المصدر: لندن - د ب أ

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الاثنين فرض غرامة مالية كبيرة على ناديي تشيلسي وتوتنهام بسبب الفشل في السيطرة على اللاعبين.

وشهدت مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل 2 2/ في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز خروجا عن النص من جانب بعض اللاعبين وبعض المسئولين.

وجرى تغريم تشيلسي 375 الف جنيه استرليني وتغريم توتنهام 225 الف استرليني بعد اعترافهما بانتهاك اللائحة والفشل في السيطرة على اللاعبين و/أو المدربين.

وتتعلق الاتهامات بثلاثة اشتباكات متفرقة وقعت في الدقيقتين 45 و87 وبعد نهاية المباراة.