النرويجي نوردفيت ينضم إلى صفوف ويستهام الإنجليزي

المصدر: ستوكهولم - د ب أ

أعلن لاعب خط الوسط النرويجي الدولي هافارد نوردفيت اليوم الاثنين، أنه سينضم إلى صفوف فريق ويستهام الإنجليزي لكرة القدم بعقد لمدة خمسة أعوام.

وكان نوردفيت كشف في مارس الماضي، أنه بصدد الرحيل عن بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

وقال نوردفيت في تصريحات لصحيفة "هوجسوندس أفيس": "لدي عدة عروض من أندية كبيرة في ألمانيا وغيرها من الدوري الإنجليزي الممتاز ولكن كانت لدي تجربة رائعة عندما زرت لندن في الشتاء والتقيت سلافين بيليتش المدير الفني لويستهام".

وأضاف: "الانتقال دائما ما يحمل مخاطرة، ولكنني أشعر بالثقة في أنني اتخذت القرار الصائب".

وشارك نوردفيت 26 عاما، في 187 مباراة مع بوروسيا مونشنغلادباخ منذ عام 2010.

ويمكن لنوردفيت، الذي شارك في 28 مباراة مع المنتخب النرويجي، اللعب في الدفاع وخط الوسط.