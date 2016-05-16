تبرئة كونتي من التلاعب بنتائج المباريات

تمت تبرئة مدرب المنتخب الإيطالي أنتونيو كونتي من تهمة الغش الرياضي اليوم الاثنين بقرار من محكمة كريمونيزي (شمال البلاد).

وكانت النيابة العامة في كريمونيزي طالبت بسجن كونتي لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ في إطار فضيحة التلاعب بنتائج المباريات الشهيرة بـ"كالتشيوسكوميسي" التي هزت إيطاليا منذ 2011.

كما طالب النائب العام روبرتو دي مارتينو بفرض غرامة مالية بقيمة 8 آلاف يورو على كونتي المتهم بإخفاء معلومات عن التلاعب بمباراتين لسيينا مع فريقي نوفارا والبينوليفيه من الدرجة الثانية في موسم 2010-2011 حين كان يتولى تدريب هذا الفريق.

لكن القاضي بييرباولو بيلوتزي حكم بتبرئة المدرب المستقبلي لنادي تشيلسي الإنجليزي، بحسب ما كشفت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت".

وكانت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإيطالي قررت في العاشر من أغسطس 2012 إيقاف كونتي لعشرة أشهر لاتهامه بإخفاء المعلومات، فيما كانت النائب العام ستيفانو بالاتزي يطالب بإيقافه لعام وثلاثة أشهر.

وتم تخفيض العقوبة لأن المباراة بين البينوليفيه وسيينا هي الوحيدة التي اخذت في الاعتبار، فيما تم إسقاط التهم المتعلقة بمباراة فريقه السابق سيينا مع نوفارا.

كما اوقفت اللجنة التأديبية مساعده اليسيو لمدة ثمانية أشهر بعد أن طالب الادعاء بإيقافه لعام وثلاثة أشهر أيضا.

وتقدم كونتي ومساعده باستئناف قرار العقوبة لكن الاتحاد الايطالي ثبتها، كما مدد الاتحاد الدولي للعبة ايقاف كونتي ليتخذ صبغة دولية.

ونكر كونتي على الدوام علمه بموضوع التلاعب الذي تورط فيه بعض اللاعبين مع شبكة مراهنات غير شرعية، وقد اكد محاميه فرانشيسكو اراتا الشهر الماضي ان موكله "ليس لديه اي فكرة على الاطلاق عن عالم المراهنات ولهذا السبب ستتم تبرئته من قبل القاضي".