رئيس رايو: تراخي فياريال سبب هبوطنا

اتهم راؤول مارتن بريسا رئيس رايو فايكانو منافسه فياريال بعدم اللعب بجدية تامة في مباراته الأخيرة أمام سبورتنغ خيخون الذي تجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم على حساب رايو.

وفاز رايو 3-1 على ليفانتي لكن انتهت خمس سنوات من مشاركته في دوري الأضواء، بعدما فاز خيخون 2-صفر على فياريال الأحد. واحتل رايو المركز 18 بفارق نقطة واحدة عن خيخون.

وحسم فياريال في وقت سابق احتلال المركز الرابع والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. وأشرك مارسيلينو - الذي سبق اللعب مع خيخون وكذلك تدريبه - تشكيلة ضعيفة أمام فريقه السابق.

وقال بريسا رئيس رايو للصحافيين "فياريال لم ينافس حتى بتشكيلته الأساسية أو بلاعبيه البدلاء أو بأسلوبه الخططي."

وأضاف "من الدقيقة الأولى يمكن ملاحظة أن المباراة لم تكن عادية. في السنوات الماضية كنا نقاتل دائما حتى الموت في مباراتنا الأخيرة بالدوري. فياريال لم يقدم أي شيء."

وكان مارسيلينو أغضب مسؤولي رايو وخيتافي عندما قال قبل المباراة "أريد الفوز بالمباراة لكن أتمنى بقاء سبورتنغ."

وقال رئيس رايو "في فياريال هناك شخص واحد خطط لهذا منذ الأسبوع الماضي لكن أوجه التهنئة لسبورتنغ."

ورد مارسيلينو وأكد احترامه للمسابقة "بأكبر شكل ممكن" وقال في مؤتمر صحافي بعد الخسارة أمام خيخون "كانت المباراة بين فريق لديه طموحات للعب من أجل كل شيء وفريق حقق أهدافه بالفعل".