لوفرين يدفع ثمن "التهديد" .. ويشاهد اليورو عبر التلفاز

دفع ديان لوفرين مدافع ليفربول ثمن "تهديده" لمدرب منتخب بلاده كرواتيا انتي كاسيتش باستبعاده عن نهائيات كأس أوروبا 2016 لكرة القدم التي تحتضنها فرنسا بين 10 يونيو و10 يوليو المقبلين.

وكان لوفرين حذر في إبريل الماضي مدرب المنتخب الوطني بأنه لن يذهب إلى فرنسا في حال لم يكن ضامنا مقعده في التشكيلة الأساسية، فجاء الرد قاسيا من كاسيتش إذ استبعده عن التشكيلة الأولية المكونة من 27 لاعبا والتي ضمت النجوم الكبار الآخرين وبينهم لاعبا برشلونة وريال مدريد الإسبانيين ايفان راكيتيتش ولوكا مودريتش ومهاجم يوفنتوس الايطالي ماريو ماندزوكيتش.

ولم يكن استبعاد لوفرين مفاجئا اذ سبق لكاسيتش ان اعلم لاعب ليفربول الشهر الماضي انه لن يضمه الى التشكيلة بسبب التصريح الذي ادلى به لصحيفة "سبورتسكي نوفوتسي" المحلية حيث رفض الاعتذار عن المشادة التي حصلت خلال الاحماء للمباراة الودية ضد المجر (1-1) في مارس الماضي بعدما قرر انهاء الحصة قبل الموعد.

ونفى لوفرين انه انهى هذه الحصة قبل الوقت المحدد، وقال: "اشعر بالغضب دائما عندما تنشر الصحف نصف الحقيقة. طلب مني مدرب اللياقة ان اجري عملية الاحماء لفترة 10-15 دقيقة، فاجبته حسنا. وبعد مرور 15 دقيقة، بقيت على ارضية الملعب لبعض الوقت لكني شعرت بعدها بالبرد لاني لم اكن ارتدي سترة فقررت العودة الى مقاعد الاحتياط".

ولم يشارك لوفرين في تلك المباراة ما دفعه لاحقا الى التهديد، قائلا: "لن اعتذر (عن المشادة)، اما ان اسافر الى فرنسا كلاعب اساسي او لن اذهب".

يذكر ان كرواتيا التي ستعلن عن تشكيلة الـ23 لاعبا في اخر الشهر الحالي، وقعت في النهائيات ضمن المجموعة الرابعة حيث تبدأ مشوارها امام تركيا ثم تلتقي تشيكيا واسبانيا بطلة النسختين الاخيرتين

