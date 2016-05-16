مدرب إنجلترا يستدعي راشفورد لقائمة يورو 2016

المصدر: لندن - د ب أ

أعلن روي هودغسون المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين القائمة الأولية للفريق استعداداً لخوض كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016)، وقد ضمت اللاعب الشاب ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد.

وسجل راشفورد 18 عاما سبعة أهداف خلال 16 مباراة منذ مشاركته الأولى مع مانشستر في فبراير الماضي.

وكان أندروز تاونسند لاعب نيوكاسل وجاك ويلشير لاعب أرسنال، أيضا ضمن القائمة التي ضمت 26 لاعبا.

ويفترض أن يقدم كل من مدربي المنتخبات المشاركة في يورو 2016 قائمة نهائية من 23 لاعبا، للاتحاد الأوروبي (يويفا) في موعد أقصاه 31 مايو الجاري.

ويستهل المنتخب الإنجليزي مشواره في البطولة الأوروبية بمواجهة نظيره الروسي في 11 يونيو قبل أن يلتقي منتخبي ويلز وسلوفاكيا.

وضمت القائمة الأولية التي اختارها هودجسون:

في حراسة المرمى: جو هارت (مانشستر سيتي) وفريزر فورستر (ساوثهامبتون) وتوم هيتون (بيرنلي).

وفي الدفاع: ريان برتراند (ساوثهامبتون) وجاري كاهيل (تشيلسي) وناثانييل كلاين (ليفربول) وداني روز (توتنهام) وكريس سمولينج (مانشستر يونايتد) وجون ستونز (إيفرتون) وكايل ووكر (توتنهام).

وفي خط الوسط: ديلي آلي (توتنهام) وروس باركلي (إيفرتون) وفابيان ديلف (مانشستر سيتي) وإريك داير (توتنهام) وداني درينكووتر (ليستر سيتي) وجوردان هندرسون (ليفربول) وآدم لالانا (ليفربول) وجيمس ميلنر (ليفربول) ورحيم سترلينج (مانشستر سيتي) وأندروز تاونسند (نيوكاسل) وجاك ويلشير (أرسنال).

وفي الهجوم: هاري كين (توتنهام) وماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) وواين روني مانشستر يونايتد) ودانييل ستوريدج (ليفربول) وجيمي فاردي (ليستر سيت).