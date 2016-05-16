نيمار: لم أقدم كل ما لدي.. وأرغب بالأفضل

أكد المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، أنه لا يزال هناك بعض الجوانب التي يجب أن يعمل على تحسينها وأن موسم 2015 2016 لم يكن الأفضل في مسيرته.

وبدأ اللاعب الدولي البرازيلي ونجم برشلونة الإسباني الموسم الجاري بتألق واضح، بيد أن أداءه شهد تراجعا كبيرا مع نهاية المنافسات ليسجل 30 هدفا في 48 مباراة خاضها مع الفريق الكتالوني في جميع المسابقات.

ورغم ذلك، أعرب نيمار عن عدم رضاه عن مستواه بعد تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني وأكد رغبته في الظهور بشكل أفضل في الموسم المقبل.

وقال نيمار في تصريحات لشبكة "جلوبو سبورت" الإعلامية: "هذا لم يكن أفضل مواسمي".

وأضاف: "أنا دائما أرغب في التفوق على إحصائيتي وتحسين أرقامي، أرغب في تقديم الأفضل يوما تلو الآخر، أنا فخور بما حققناه في الليغا وليس فقط بسبب أدائي ولكن بفضل أداء الفريق كله، لقد عملنا بشكل جاد من أجل اللقب وحصلنا على هديتنا في النهاية".

وتابع: "لا يمكننا أن ننسى ما حدث وعلينا أن نتذكره خلال الموسم المقبل".

وكان برشلونة قد خرج من منافسات دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا على يد أتلتيكو مدريد، حيث أشار نيمار إلى أن ذلك الإقصاء لا يزال مؤلما.

وأكمل: "عدم التواجد في دوري الأبطال أمر مؤلم وخاصة وأننا نعرف أنه كان بإمكاننا الفوز بها".