عملية جراحية تبعد فيراتي عن الملاعب 8 أسابيع

خضع لاعب وسط نادي باريس سان جرمان ومنتخب إيطاليا ماركو فيراتي، إلى عملية جراحية في المحالب اليوم الخميس سيغيب على إثرها ثمانية أسابيع عن الملاعب، بحسب ما أعلن ناديه.

وأجريت العملية لفيراتي في مستشفى أسبيتار في الدوحة وقد كشف باريس سان جرمان بانها "تكللت بالنجاح".

وأضاف النادي: "سيغيب فيراتي عن الملاعب ثمانية أسابيع".

وكان فيراتي عانى من أوجاع في المحالب في فبراير الماضي، فغاب عن الملاعب لفترة شهرين تقريبا وعاد الى الملاعب لفترة وجيزة قبل أن يعاني من المشكلة ذاتها ثم يخضع للعملية.

وسيغيب فيراتي عن المباراة النهائية لكأس فرنسا ضد مرسيليا السبت المقبل وعن نهائيات كأس اوروبا 2016.