بوفون: لست مهووساً بلقب دوري الأبطال

أكد الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، نجم نادي يوفنتوس، أن الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا لا تشكل "هوسا" بالنسبة له.

وحقق الحارس الدولي الإيطالي العديد من النجاحات على المستوى المحلي، حيث فاز بتسعة ألقاب في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس طوال مسيرته مع الفريق، رغم إلغاء بطولتين من رصيد هذا النادي بعد فضيحة التلاعب الشهيرة.

ولم ينجح بوفون في التتويج بلقب دوري الأبطال الأوروبي، رغم وصوله إلى المباراة النهائية مرتين.

وقال بوفون في تصريحات لشبكة "إيطاليا وان" التلفزيونية: "أنا لا أرغب في استبدال أي من ألقابي في الدوري الإيطالي بدوري الأبطال".

وأضاف: "دوري الأبطال لا يشكل هوسا بالنسبة لي، أنا أنظر إليه كمغامرة جميلة أخوضها بحماس كبير في كل عام، اللعب في دوري الأبطال يمنحني شعورا طيبا".

ووصل يوفنتوس إلى المباراة النهائية في موسم 2014 / 2015، ولكنه خرج هذا الموسم من دور الستة عشر أمام العملاق بايرن ميونيخ.

ورغم ذلك، يشعر بوفون أن يوفنتوس كان قريبا بشكل أكبر هذه المرة من الفوز بدوري الأبطال لو أنه تمكن من عبور عقبة بايرن ميونيخ.

وتابع: "أعتقد أننا كنا أقرب للفوز هذا الموسم بشكل أكبر من الموسم الماضي عندما وصلنا إلى النهائي".